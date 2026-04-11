Пушилин: за день в ДНР 2 мирных жителя погибли, еще 7 пострадали из-за атак ВСУ

Москва11 апр Вести.За день два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, еще 7 пострадали в результате украинских атак. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Ночью 11 апреля враг с применением БПЛА ударил по частному сектору, в том числе было сброшено взрывное устройство.

В Ясиноватой в результате атаки ударных БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1970 г.р. и мужчина 1977 г.р. написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранения средней степени тяжести получила женщина 1967 г.р., также пострадали женщины 1994 и 1941 гг.р., мужчины 1988, 1981,1970 и 1961 гг.р.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.