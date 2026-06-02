ВСУ за последние сутки девять раз атаковали населенные пункты ДНР

Москва2 июн Вести.Вооруженные формирования Украины за последние сутки девять раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего двое мирных жителей погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины). Поступили сведения о гибели двух и ранении четырех гражданских лиц говорится в Telegram-канале ведомства

Всего ВСУ выпустили по ДНР девять различных боеприпасов. Большинство атак - шесть из девяти - были на горловском направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что погибли двое мужчин. Частности, в Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мирный житель 1962 года рождения. Еще один 1980 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке.