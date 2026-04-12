ВСУ один раз за сутки атаковали Донецкую Народную Республику

Москва12 апр Вести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило об одном факте обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Обстрел зафиксирован на ясиноватском направлении.

За день два мирных жителя ДНР погибли, еще семь пострадали в результате украинских атак. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Ранее за один день в ДНР девять мирных жителей пострадали в результате киевской агрессии.