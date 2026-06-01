В ДНР 2 мирных жителя погибли, еще 4 пострадали после украинских атак В ДНР 2 мирных жителя погибли, 4 пострадали в результате украинской агерссии

Москва1 июн Вести.Два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, четыре пострадали в результате киевской агрессии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 г.р., ранения средней степени тяжести получила женщина 1961 г.р. В Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

От других атак ударных БПЛА вооруженных формирований Украины на автодороге Донецк — Марьинка ранения средней степени тяжести получил мужчина 1978 г.р., в Кировском районе Макеевки пострадал мужчина 1938 г.р., в Дебальцеве — женщина 1994 г.р.

Пушилин выразил соболезнования семьям и близким погибших, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.