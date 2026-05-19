Двое мужчин погибли при атаках дронов ВСУ в ДНР

Москва19 мая Вести.В ДНР в результате атак со стороны Украины погибли два человека, сообщил глава республики Денис Пушилин. Еще один мирный житель получил тяжелые ранения.

Два человека погибли, еще один мирный житель Республики ранен сегодня из-за киевской агрессии… Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших написал Пушилин в мессенджере MAX

Смертельные ранения при ударе вражеского дрона по грузовику на дороге Донецк — Ясиноватая получил мужчина, его личность устанавливается.

В Курахове при атаке БПЛА погиб местный житель 1975 года рождения, мужчина 1970 года рождения серьезно пострадал.

Повреждения зафиксированы в Красногвардейском и Горняцком районах Макеевки и Старобешевском муниципальном округе. Там нанесен ущерб домостроению, объекту инфраструктуры и трем грузовикам.