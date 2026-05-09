Москва9 маяВести.Один житель Донецкой народной республики (ДНР) погиб, еще трое получили различные ранения при атаке беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в MAX.

Мужчина погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА на легковой автомобиль на автодороге Светлодарск - Дебальцево, женщина получила ранения средней степени тяжести.

Глубоко соболезную родным и близким погибшего

говорится в сообщении

Еще два человека пострадали при атаках беспилотников в поселке Талаковка (Мариуполь) и в городе Селидове.