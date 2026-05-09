В ДНР при атаках БПЛА погиб один мирный житель, еще три человека пострадали

Москва9 мая Вести.Один житель Донецкой народной республики (ДНР) погиб, еще трое получили различные ранения при атаке беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в MAX.

Мужчина погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА на легковой автомобиль на автодороге Светлодарск - Дебальцево, женщина получила ранения средней степени тяжести.

Глубоко соболезную родным и близким погибшего говорится в сообщении

Еще два человека пострадали при атаках беспилотников в поселке Талаковка (Мариуполь) и в городе Селидове.