Москва9 маяВести.Один житель Донецкой народной республики (ДНР) погиб, еще трое получили различные ранения при атаке беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем канале в MAX.
Мужчина погиб при сбросе взрывчатки с БПЛА на легковой автомобиль на автодороге Светлодарск - Дебальцево, женщина получила ранения средней степени тяжести.
Глубоко соболезную родным и близким погибшегоговорится в сообщении
Еще два человека пострадали при атаках беспилотников в поселке Талаковка (Мариуполь) и в городе Селидове.