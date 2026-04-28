Москва28 апрВести.В ДНР один мужчина погиб, еще четверо получили ранения в результате удара украинского беспилотника по автомобилю, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его данным, ударный беспилотник атаковал гражданский автомобиль на автодороге Курахово — Донецк в Кураховском муниципальном округе. Погиб пенсионер 1957 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчины 1986 и 1989 годов рождения и еще двое 1992 года рождения.
Один человек погиб, еще четыре мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессиинаписал Пушилин в мессенджере MAX
Он также сообщил о повреждениях жилого дома и школы в Калининском районе Донецка и объекта инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки.