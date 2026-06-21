В ДНР из-за атаки ВСУ погиб один мирный житель, еще семеро пострадали Один мирный житель ДНР погиб из-за атак украинских БПЛА, ранены семеро

Москва21 июн Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Украины погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Речь идет про мужчину 1980 года рождения, жителя Шахтерска.

Кроме того, ранения получили двое мужчин и три женщины. Четверо из них имеют ранения средней степени тяжести.

Пострадали и дети. В Горловке был ранен мальчик 2014 года рождения, также пострадал мальчик 2019 г.р.

Пушилин заключил, что всем пострадавшим при обстрелах Украины оказывается квалифицированная медицинская помощь.