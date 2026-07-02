Один человек погиб и четверо пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР

В ДНР один человек погиб и четверо пострадали из-за атак ВСУ Один человек погиб и четверо пострадали из-за ударов ВСУ по ДНР

Москва2 июл Вести.Один человек погиб, еще четыре жителя ДНР пострадали из-за атак украинских ударных дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Волновахе погиб мужчина 1963 г.р. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего написал Пушилин

В Ждановке Шахтерского муниципального округа ранен мужчина 1992 года рождения. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

На трассе Донецк – Новоазовск – Седово вблизи села Обильное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1977 года рождения. Еще двое мужчин пострадали на трассах Донецк – Старобешево и Пантелеймоновка – Горловка.