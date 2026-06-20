При атаках ВСУ на ДНР один человек погиб и один получил ранения

Один житель ДНР погиб при атаке ударного дрона ВСУ При атаках ВСУ на ДНР один человек погиб и один получил ранения

Москва20 июн Вести.В результате атак со стороны Украины в Донецкой Народной Республике один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Один человек погиб, еще один мирный житель Республики пострадал сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ написал он в мессенджере MAX

Вражеский БПЛА атаковал трассу Донецк - Новоазовск – Седово. Мужчина 1969 года рождения был смертельно ранен недалеко от села Раздольное.

Еще один беспилотник противника ударил по Центрально-Городскому району Горловки. Там пострадал мирный житель 1968 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь в полном объеме.

При атаках ВСУ повреждены два дома, пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус и 17 транспортных средств в семи населенных пунктах и округах республики.