Один человек погиб и шестеро пострадали после атак БПЛА в Донецке

В ДНР из-за атак беспилотников один человек погиб и шестеро ранены Один человек погиб и шестеро пострадали после атак БПЛА в Донецке

Москва2 июн Вести.Один мирный житель погиб и еще шесть человек пострадали из-за атак БПЛА ВСУ. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

В Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге погиб водитель такси: мужчина 1970 г.р. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего говорится в сообщении главы республики

Также из-за атаки БПЛА на автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина 1974 года рождения. В Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина 1991 года рождения. В Светлодарске городского округа Дебальцево ранения средней степени тяжести получили два человека. В Никитовском районе Горловки ранен 46-летний мужчина. В Селидово Красноармейского муниципального округа тяжело ранен еще один человек.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, от ударов беспилотников повреждены грузовые и гражданские автомобили в Светлодарске, Углегорске, Горловке, Дебальцево, на кольцевой автодороге в Донецке и на трассе Донецк — Горловка.