Москва9 июлВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в MAX о последствиях атак ВСУ по территории региона.
По его словам, один человек погиб, еще четыре получили ранения.
В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 года рождениясказано в сообщении
Кроме того, противник атаковал село Темрюк городского округа Донецк, здесь ранения получил мужчина 1984 года рождения.
В Володарском муниципальном округе ударным БПЛА ВФУ ударил по легковой машине, следовавшей по дороге Донецк — Мариуполь, пострадал мужчина 1990 года рождения.
В Волновахе при подрыве на взрывоопасном предмете при выполнении хозяйственных работ ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.
Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.