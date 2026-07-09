Пушилин: один человек погиб и 4 ранены из-за ударов БПЛА ВСУ

Один человек погиб, еще 4 ранены из-за атак ВСУ в ДНР Пушилин: один человек погиб и 4 ранены из-за ударов БПЛА ВСУ

Москва9 июл Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в MAX о последствиях атак ВСУ по территории региона.

По его словам, один человек погиб, еще четыре получили ранения.

В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ по территории производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 года рождения сказано в сообщении

Кроме того, противник атаковал село Темрюк городского округа Донецк, здесь ранения получил мужчина 1984 года рождения.

В Володарском муниципальном округе ударным БПЛА ВФУ ударил по легковой машине, следовавшей по дороге Донецк — Мариуполь, пострадал мужчина 1990 года рождения.

В Волновахе при подрыве на взрывоопасном предмете при выполнении хозяйственных работ ранения различной степени тяжести получили двое мужчин.

Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.