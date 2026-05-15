Москва15 маяВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел данные о последствиях ударов украинских военных по территории региона.
Сообщается, что в пятницу, 15 мая, в ДНР погиб один мирных житель, еще девять гражданских лиц получили ранения.
В Шахтерске в результате массированной атаки ударными БПЛА ВФУ на МБУ "Культурно-досуговое объединение" тяжелые ранения получил мужчина 1971 г.р.говорится в заявлении Дениса Пушилина, опубликованном в мессенджере MAX
Впоследствии пострадавший в Шахтерске мужчина скончался в больнице.
Также ранения получили еще три мужчины и пять женщин.
Кроме того, мирный житель ранен в населенном пункте Селидово Красноармейского муниципального округа, атакованном беспилотным летательным аппаратом ВСУ.
Повреждения при ударах украинских военных получили шесть домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры и три автомобиля.