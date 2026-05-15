Пушилин: в ДНР убит один и ранены девять мирных жителей При ударах ВСУ убит один и ранены девять мирных жителей ДНР

Москва15 мая Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел данные о последствиях ударов украинских военных по территории региона.

Сообщается, что в пятницу, 15 мая, в ДНР погиб один мирных житель, еще девять гражданских лиц получили ранения.

В Шахтерске в результате массированной атаки ударными БПЛА ВФУ на МБУ "Культурно-досуговое объединение" тяжелые ранения получил мужчина 1971 г.р. говорится в заявлении Дениса Пушилина, опубликованном в мессенджере MAX

Впоследствии пострадавший в Шахтерске мужчина скончался в больнице.

Также ранения получили еще три мужчины и пять женщин.

Кроме того, мирный житель ранен в населенном пункте Селидово Красноармейского муниципального округа, атакованном беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

Повреждения при ударах украинских военных получили шесть домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры и три автомобиля.