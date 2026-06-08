Москва8 июнВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в мессенджере MAX данные о жертвах среди мирного населения в результате ударов ВСУ.
В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов погиб один человек, еще два – получили ранения.
На автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа погиб мужчина 1985 г.р.написал в мессенджере MAX руководитель субъекта
Кроме того, мужчина и женщина получили ранения в Приморском районе Мариуполя.
Также под ударами ВСУ оказались территории Приморского, Ильичевского и Октябрьского районов Мариуполя, Старобешевского и Володарского муниципального округов.
Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры и три транспортных средства.