При ударах ВСУ в ДНР погиб один и ранены два человека

На трассе Ялта – Донецк в ДНР при ударе ВСУ убит мужчина При ударах ВСУ в ДНР погиб один и ранены два человека

Москва8 июн Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опубликовал в мессенджере MAX данные о жертвах среди мирного населения в результате ударов ВСУ.

В результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов погиб один человек, еще два – получили ранения.

На автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа погиб мужчина 1985 г.р. написал в мессенджере MAX руководитель субъекта

Кроме того, мужчина и женщина получили ранения в Приморском районе Мариуполя.

Также под ударами ВСУ оказались территории Приморского, Ильичевского и Октябрьского районов Мариуполя, Старобешевского и Володарского муниципального округов.

Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры и три транспортных средства.