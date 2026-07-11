Москва11 июлВести.В Донецкой Народной Республике мужчина 1962 года рождения погиб при атаке беспилотника по грузовому автомобилю. Об этом сообщил глава субъекта РФ Денис Пушилин. Трагедия произошла в Мангушском муниципальном округе на трассе Урзуф – Ялта.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшегоподелился Пушилин в своем канале в мессенджере МАХ
Кроме того, еще 15 мирных жителей пострадали в субботу в результате атаки БПЛА со стороны украинских вооруженных формирований. Большинство граждан ранения получили на автодорогах. По словам главы ДНР, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.