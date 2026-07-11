В ДНР один человек погиб, еще 15 жителей пострадали из-за атаки беспилотников

Один человек погиб, еще 15 жителей ДНР пострадали из-за атак БПЛА В ДНР один человек погиб, еще 15 жителей пострадали из-за атаки беспилотников

Москва11 июл Вести.В Донецкой Народной Республике мужчина 1962 года рождения погиб при атаке беспилотника по грузовому автомобилю. Об этом сообщил глава субъекта РФ Денис Пушилин. Трагедия произошла в Мангушском муниципальном округе на трассе Урзуф – Ялта.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего поделился Пушилин в своем канале в мессенджере МАХ

Кроме того, еще 15 мирных жителей пострадали в субботу в результате атаки БПЛА со стороны украинских вооруженных формирований. Большинство граждан ранения получили на автодорогах. По словам главы ДНР, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.