Пушилин: один человек погиб, трое пострадали из-за атак дронов ВСУ

Мирный житель ДНР погиб из-за атаки Украины, еще трое пострадали Пушилин: один человек погиб, трое пострадали из-за атак дронов ВСУ

Москва15 июн Вести.В Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель. Это произошло в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что трагедия произошла на трассе Донецк – Мариуполь.

В городском округе Докучаевск погиб мужчина написал глава республики в MAX

На этой же дороге крайне тяжело ранен был еще один мирный житель. Это мужчина 1997 года рождения. Происшествие случилось несколькими часами ранее. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Еще два человека пострадали на трассе "Новороссия". Мужчины 1989 и 1995 годов рождения были ранены в Новоазовском муниципальном округе. Им оказывается медицинская помощь.