Москва15 июнВести.В Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель. Это произошло в результате атаки украинских БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что трагедия произошла на трассе Донецк – Мариуполь.
В городском округе Докучаевск погиб мужчинанаписал глава республики в MAX
На этой же дороге крайне тяжело ранен был еще один мирный житель. Это мужчина 1997 года рождения. Происшествие случилось несколькими часами ранее. В настоящее время за его жизнь борются врачи.
Еще два человека пострадали на трассе "Новороссия". Мужчины 1989 и 1995 годов рождения были ранены в Новоазовском муниципальном округе. Им оказывается медицинская помощь.