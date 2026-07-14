Один мирный житель ДНР погиб из-за атак БПЛА Украины, еще шестеро пострадали Пушилин: в ДНР из-за атак ударных БПЛА погиб один мирный житель

Москва14 июл Вести.В окрестностях поселка Лисичье Донецкой Народной Республики в результате ударов БПЛА Украины погиб один мирный житель. Об этом сообщил главы ДНР Денис Пушилин.

Уточняется, что речь идет про мужчину, управлявшего автомобилем.

В Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель – мужчина написал Пушилин в своем канале

Также в результате ударов ВСУ по территории республики есть пострадавшие, их шестеро – все также мужчины. Это произошло в селе Успенка, в Енакиево, городских округах Шахтерск и Докучаевск, а также в Ясиноватском муниципалитете.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.