Москва14 июлВести.В окрестностях поселка Лисичье Донецкой Народной Республики в результате ударов БПЛА Украины погиб один мирный житель. Об этом сообщил главы ДНР Денис Пушилин.
Уточняется, что речь идет про мужчину, управлявшего автомобилем.
В Амвросиевском муниципальном округе вблизи поселка Лисичье при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель – мужчинанаписал Пушилин в своем канале
Также в результате ударов ВСУ по территории республики есть пострадавшие, их шестеро – все также мужчины. Это произошло в селе Успенка, в Енакиево, городских округах Шахтерск и Докучаевск, а также в Ясиноватском муниципалитете.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.