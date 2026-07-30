Москва30 июлВести.За день один мирный житель ДНР погиб, еще трое получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Никитовском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 1952 г.р. … На трассе Донецк - Мариуполь … при атаке на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили мужчины 1975, 1978 гг.р. На автодороге Мангуш - Урзуф … тяжело ранен мужчина 1986 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Родным и близким погибшего Пушилин выразил соболезнования, пострадавшим, которым оказывается необходимая медпомощь, он пожелал скорейшего выздоровления.
Повреждены 4 жилых домостроения, 6 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и 3 легковых автомобиля в городских округах Макеевка, Горловка, Докучаевск, Мангушском, Волновахском, Шахтерском муниципальных округах.