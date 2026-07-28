Семь мирных жителей ДНР пострадали за день из-за атак ударных дронов ВФУ

Семь мирных жителей ДНР пострадали за день из-за атак вражеских дронов Семь мирных жителей ДНР пострадали за день из-за атак ударных дронов ВФУ

Москва28 июл Вести.За день 7 мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980, 1989 г.р., мужчины 1949, 1981 г.р. В городе Кировское … при атаке на АЗС ранена женщина 1973 г.р., пострадал мужчина 1982 г.р. написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Торез, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах.