Москва28 июлВести.За день 7 мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак украинских ударных беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
В Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили женщины 1974, 1980, 1989 г.р., мужчины 1949, 1981 г.р. В городе Кировское … при атаке на АЗС ранена женщина 1973 г.р., пострадал мужчина 1982 г.р.написал он в своем канале в мессенджере МАХ
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждены два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Торез, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах.