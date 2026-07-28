Москва28 июлВести.Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. В результате пострадали 5 человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
Противник нанес удар по общественному транспорту утром 28 июля, во вторник, с применением беспилотного летательного аппарата.
В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителейнаписал мэр в мессенджере МАХ
Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.