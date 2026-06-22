В Горловке число раненых в результате удара дрона по автобусу увеличилось до 13

Число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Горловке выросло до 13 В Горловке число раненых в результате удара дрона по автобусу увеличилось до 13

Москва22 июн Вести.В городе Горловка Донецкой Народной Республики число пострадавших в результате атаки беспилотника ВФУ на гражданский автобус увеличилось до 13. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в мессенджере MAX.

Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13 написал Иван Приходько

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее Приходько сообщило, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. В результате атаки 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.