Москва22 июнВести.В городе Горловка Донецкой Народной Республики число пострадавших в результате атаки беспилотника ВФУ на гражданский автобус увеличилось до 13. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в мессенджере MAX.
Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13написал Иван Приходько
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Ранее Приходько сообщило, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки. В результате атаки 12 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.