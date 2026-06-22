Москва22 июнВести.В Горловке число пострадавших при атаке украинского дрона на гражданский автобус выросло до 15. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в мессенджере MAX.
По последним данным, за медицинской помощью обратились еще пострадавшие - теперь их 15. В результате атаки Вооруженных сил Украины ранения различной степени тяжести получили мирные жители.
По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки возросло до 15написал Иван Приходько
Все пострадавшие получают необходимую помощь.
Ранее Приходько сообщал, что беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на пассажирский автобус в Калининском районе Горловки в ДНР.