Пушилин: от атак ВСУ в воскресенье пострадали 15 жителей ДНР

Пушилин: 15 жителей ДНР пострадали от атак ВСУ, среди них — подросток Пушилин: от атак ВСУ в воскресенье пострадали 15 жителей ДНР

Москва29 июн Вести.В воскресенье в результате ударов украинских беспилотников пострадали 15 мирных жителей Донецкой Народной Республики, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

15 мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ написал Пушилин в канале на платформе MAX

По его словам, в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения средней тяжести получили мужчина и подросток 2011 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки был обстрелян автобус — пострадали 2 женщины и 1 мужчина, а также еще двое местных жителей.

В Старобешево удар пришелся по автозаправочной станции, ранения средней тяжести получили 4 женщины и 2 мужчин. В поселке Новоамвросиевское Амвросиевского округа пострадали сотрудники производственного предприятия.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.