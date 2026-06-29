Москва29 июнВести.В воскресенье в результате ударов украинских беспилотников пострадали 15 мирных жителей Донецкой Народной Республики, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
15 мирных жителей, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУнаписал Пушилин в канале на платформе MAX
По его словам, в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранения средней тяжести получили мужчина и подросток 2011 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки был обстрелян автобус — пострадали 2 женщины и 1 мужчина, а также еще двое местных жителей.
В Старобешево удар пришелся по автозаправочной станции, ранения средней тяжести получили 4 женщины и 2 мужчин. В поселке Новоамвросиевское Амвросиевского округа пострадали сотрудники производственного предприятия.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная помощь.