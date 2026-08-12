Москва12 авгВести.На территории Донецкой Народной Республики за прошедший день от ударов Украины с воздуха пострадали 12 мирных жителей. Об этом в своем канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Среди пострадавших жители Буденновского и Ворошиловского районов Донецка, Калининского и Центрального-Городского районов Горловки, а также городского округа Торез.
От атак украинских БПЛА пострадали подросток, восемь мужчин и три женщины. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Нанесен ущерб жилым и гражданским объектам, карете СМП, спецтехнике МЧС России, а также нескольким единицам автомобилей.