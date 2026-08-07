При атаках ВСУ в ДНР ранения получили 2 ребенка и 9 взрослых

В ДНР при атаках БПЛА пострадали 11 человек, в том числе двое детей При атаках ВСУ в ДНР ранения получили 2 ребенка и 9 взрослых

Москва7 авг Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об 11 мирных жителях, пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников.

В Петровском районе Донецка ВСУ атаковали рейсовый автобус, ранения получил водитель 1960 года рождения.

При эвакуации из поселка Курдюмовка Константиновского муниципального округа ранения средней степени тяжести получили женщины 1967, 1983 г.р., девушка 2009 г.р., мужчины 1959, 1984, 2001 г.р., мальчик 2014 г.р. отмечается в сообщении в мессенджере MAX

При атаке в Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести диагностированы у женщины 2003 года рождения. Также ранена женщина 1990 года рождения.

В Центрально-Городском районе Горловки травмы получил мужчина 1972 года рождения.

Всем пострадавшим помогают медики.

При атаках ВСУ на регион были повреждены два жилых домостроения, семь объектов гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника МЧС, две легковушки.