Пушилин: восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате атак украинских БПЛА

Восемь мирных жителей ДНР ранены в результате атак беспилотников ВСУ Пушилин: восемь мирных жителей ДНР пострадали в результате атак украинских БПЛА

Москва9 июн Вести.Восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали 9 июня в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены вооруженными формированиями Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, удары были нанесены по двум автодорогам.

На Донецкой кольцевой автодороге вблизи села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа пострадали пять работников автодорожного предприятия, мужчины 1981, 1984, 1989, 1990 и 1995 г.р. уточнил руководитель Республики в своем канале в мессенджере MAX

Вместе с тем украинские БПЛА атаковали автодорогу Донецк - Красноармейск вблизи села Пески в Донецком городском округе. "Тяжелые ранения получил мужчина 2007 г.р., ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 г.р. и девушка 2008 г.р.", - отметил Пушилин, добавив, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.