Восемнадцать жителей ДНР пострадали при атаках БПЛА ВСУ 22 июня

Из-за ударов украинских дронов в ДНР пострадали 18 человек, включая подростка Восемнадцать жителей ДНР пострадали при атаках БПЛА ВСУ 22 июня

Москва22 июн Вести.В ДНР в результате атак БПЛА ВСУ 22 июня пострадали 18 человек, включая подростка. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в MAX.

Восемнадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ говорится в сообщении

Уточняется, что парень 2008 года рождения, трое мужчин и 11 женщин пострадали в результате удара украинского дрона по автобусу городского маршрута №2 в Калининском районе Горловки. Все они получили ранения средней степени тяжести.

Еще один человек – сотрудник МЧС России – получил ранение, когда тушил на открытой местности пожар, вызванный атакой ВСУ. Он пострадал при повторном ударе дрона по пожарной автоцистерне.

В Центрально-Городском районе Горловки мужчины 1999 и 1987 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.