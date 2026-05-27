В ДНР в результате атак беспилотников ранения получили 11 человек

Москва27 мая Вести.В Донецкой Народной Республике за сутки ранения получили 11 мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

11 мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии написал он в мессенджере MAX

Восемь сотрудников МЧС России получили ранения средней степени тяжести в Макеевке, где они тушили пожар, вызванный атакой украинского беспилотника. Еще один мужчина 1978 года рождения госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Еще один сотрудник МЧС России пострадал в Зугрэсе, где украинский ударный беспилотник совершил повторную атаку.

В Центрально-Городском районе Горловки дрон сбросил вниз взрывоопасный предмет – ранения получил мужчина 1987 года рождения.

Пушилин заверил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

В населенных пунктах повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовые и легковые автомобили.