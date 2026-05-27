Москва27 маяВести.В Донецкой Народной Республике за сутки ранения получили 11 мужчин, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
11 мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессиинаписал он в мессенджере MAX
Восемь сотрудников МЧС России получили ранения средней степени тяжести в Макеевке, где они тушили пожар, вызванный атакой украинского беспилотника. Еще один мужчина 1978 года рождения госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Еще один сотрудник МЧС России пострадал в Зугрэсе, где украинский ударный беспилотник совершил повторную атаку.
В Центрально-Городском районе Горловки дрон сбросил вниз взрывоопасный предмет – ранения получил мужчина 1987 года рождения.
Пушилин заверил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
В населенных пунктах повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовые и легковые автомобили.