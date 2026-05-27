Девять сотрудников МЧС пострадали в ДНР от атак украинских дронов

В ДНР от атак дронов пострадали 9 сотрудников МЧС Девять сотрудников МЧС пострадали в ДНР от атак украинских дронов

Москва27 мая Вести.В ДНР от атак БПЛА пострадали 9 сотрудников МЧС, сообщает республиканское спасательное ведомство в MAX.

Это произошло после того, как в полночь в Зугрэсе в результате сброса взрывоопасного предмета произошел пожар. Когда подразделения прибыли к месту ЧП, огнем был охвачен газовый резервуар.

Спустя полчаса дрон вновь атаковал заправку. К сожалению, ранение получил командир отделения говорится в сообщении МЧС ДНР

Ему оперативно оказали первую помощь, сейчас спасатель проходит амбулаторное лечение.

В Макеевке ранним при тушении пожара, вызванного атакой украинского БПЛА, пострадали 8 сотрудников МЧС.

Они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей, сообщили в ведомстве.

Ранее сегодня Штаб обороны ДНР сообщил, что за минувшие сутки система РЭБ "Купол Донбасса" и сводные огневые группы уничтожили пять украинских дронов.