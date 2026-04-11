МЧС ДНР рассказало о спасении пострадавших после атаки дронов ВСУ в Ясиноватой

МЧС рассказало о спасении пострадавших после атаки дронов ВСУ в Ясиноватой

Москва11 апр Вести.МЧС по ДНР рассказало о спасении мирных граждан, пострадавших после атаки украинских дронов в Ясиноватой, а также о характере полученных ими травм. Соответствующий пост появился в канале ведомства в мессенджере MAX.

Ночью 11 апреля враг с применением БПЛА ударил по частному сектору, в том числе было сброшено взрывное устройство. В результате агрессии погибли 2 мирных жителя, пострадали еще 7, также повреждены 4 жилых дома.

В одном из них под завалами оказалась 59-летняя женщина. Сотрудники МЧС России извлекли ее и транспортировали к карете скорой для дальнейшей госпитализации… Сдетонировавший беспилотник осколками ранил 56-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. Спасатели оказали им первую помощь … и передали медикам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Еще в двух домах после атаки вспыхнули пожары, которые были потушены на площади 40 и 20 кв. метров. Из одного строения спасатели вывели двух пожилых людей — женщину и мужчину — и передали их фельдшерам для оказания медпомощи.

Последствия вражеской агрессии ликвидировали 25 спасателей и 7 единиц техники МЧС России.