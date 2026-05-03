Пушилин: семейная пара погибла при атаке украинского БПЛА в ДНР

Два мирных жителя погибли, четыре пострадали при атаке БПЛА в ДНР Пушилин: семейная пара погибла при атаке украинского БПЛА в ДНР

Москва3 мая Вести.В результате атаки украинского дрона в ДНР погибла семейная пара. О произошедшем сообщил глава республики Денис Пушилин в MAX.

Он выразил соболезнования близким погибших.

В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ погибла семейная пара: женщина 1957 г. р. и мужчина 1954 г. р. говорится в сообщении

Также в результате этой атаки пострадал мужчина 1969 года рождения.

Еще один мирный житель – мужчина 1959 года рождения – получил тяжелые ранения ранения при детонации кассетного суббоеприпаса в Горловке.

В поселке Старый Крым городского округа Мариуполь от удара БПЛА пострадали двое мужчин 1951 и 1989 годов рождения. Первый получил ранения средней степени тяжести.