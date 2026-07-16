Два жителя ДНР погибли и 11 пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ

В ДНР из-за атак ВСУ погибли два мирных жителя, еще 11 человек пострадали Два жителя ДНР погибли и 11 пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ

Москва16 июл Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак беспилотных летательных аппаратов Украины погибли два мирных жителя. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

В обоих случаях погибли мужчины. В Никитовском районе Горловки дрон атаковал промышленное предприятие, а на трассе Донецк – Горловка был атакован грузовой автомобиль.

Также удары были совершены в Волновахском муниципалитете, в трех районах Горловки, в Мариуполе и Енакиево. Пострадали 11 человек, среди которых женщины, сотрудники бригады СМП и грудной ребенок – у него ранения средней степени тяжести.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.