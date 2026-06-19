Москва19 июнВести.В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны Украины 19 июня, в пятницу, погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили четверо. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУнаписал Пушилин в мессенджере MAX
Мужчина 1952 года рождения погиб в Кировском районе Донецка. Еще один мирный житель скончался от полученных ранений на дороге Донецк – Новоазовск, там же пострадали два человека.
В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина. В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа пострадал мужчина.
После вражеских атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов, грузовых и легковых автомобилей в семи населенных пунктах и округах республики.