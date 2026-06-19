Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В ДНР в результате атак ВСУ погибли два мирных жителя, еще четверо ранены Два человека погибли и четверо пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Москва19 июн Вести.В Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны Украины 19 июня, в пятницу, погибли два человека, ранения различной степени тяжести получили четверо. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Два мирных жителя Республики погибли и еще четверо пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ написал Пушилин в мессенджере MAX

Мужчина 1952 года рождения погиб в Кировском районе Донецка. Еще один мирный житель скончался от полученных ранений на дороге Донецк – Новоазовск, там же пострадали два человека.

В селе Новоукраинка Кураховского муниципального округа тяжело ранена женщина. В селе Ровнополь Волновахского муниципального округа пострадал мужчина.

После вражеских атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов, грузовых и легковых автомобилей в семи населенных пунктах и округах республики.