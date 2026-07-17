За день в ДНР при атаках ВСУ 2 человека погибли и 12 получили ранения

Два человека погибли и 12 пострадали при атаках ВСУ на ДНР в пятницу За день в ДНР при атаках ВСУ 2 человека погибли и 12 получили ранения

Москва17 июл Вести.В пятницу, 17 июля, в результате атак со стороны Украины в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 12 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Два человека погибли, еще двенадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии… Повреждено три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два автобуса городского маршрута, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля написал руководитель региона в мессенджере МАХ

Жертвами киевского режима стали двое мужчин. Один скончался при ударе вражеского дрона по машине в Никитовском районе Горловки, другой погиб при атаке на грузовик на трассе в Ясиноватском муниципальном округе.

Среди пострадавших – восемь мужчин и четверо женщин. Трое были ранены при атаках противника на общественный транспорт в Горловке. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.