Москва17 июлВести.В Никитовском районе Горловки в ДНР произошел сброс взрывчатки с беспилотного летательного аппарата Украины. В результате происшествия пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.
В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный жительнаписал он в своем канале
Ранее уже сообщалось о том, что атака украинских БПЛА привела к ранению мирной жительницы, а еще один местный житель погиб.
Также БПЛА совершали атаки и по пассажирским автобусам.