Житель Горловки был ранен после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ

На Горловку с украинского БПЛА была сброшена взрывчатка, ранен мирный житель Житель Горловки был ранен после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ

Москва17 июл Вести.В Никитовском районе Горловки в ДНР произошел сброс взрывчатки с беспилотного летательного аппарата Украины. В результате происшествия пострадал один мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель написал он в своем канале

Ранее уже сообщалось о том, что атака украинских БПЛА привела к ранению мирной жительницы, а еще один местный житель погиб.

Также БПЛА совершали атаки и по пассажирским автобусам.