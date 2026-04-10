Два мирных жителя Горловки ранены при детонации взрывоопасного предмета ВФУ

Москва10 апр Вести.Два мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате детонации взрывоопасного предмета ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя написал он в своем канале в мессенджере MAX

О состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм не уточняется.

Днем в Никитовском районе города объявлялась повышенная опасность атаки вражеских БПЛА.