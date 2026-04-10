Москва10 апрВести.Два мирных жителя Горловки в ДНР получили ранения в результате детонации взрывоопасного предмета вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
В результате детонации взрывоопасного предмета ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителянаписал он в своем канале в мессенджере MAX
О состоянии пострадавших и степени тяжести полученных ими травм не уточняется.
Днем в Никитовском районе города объявлялась повышенная опасность атаки вражеских БПЛА.