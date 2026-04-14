Москва14 апр Вести.В городе Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) повреждены многоквартирные жилые дома в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

Ранее вечером 14 апреля Приходько в своем Telegram-канале также отметил, что в городе поврежден объект теплоснабжающей организации. Кроме того, в течение дня были опубликованы сообщения об атаках ВФУ, о ранении мирного жителя Горловки и аварийном отключении электроснабжения в нескольких поселках.