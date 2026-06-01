Частный дом в Горловке был уничтожен украинским дроном

БПЛА атаковал Горловку, уничтожен частный дом Частный дом в Горловке был уничтожен украинским дроном

Москва1 июн Вести.В Горловке Донецкой Народной Республики произошла атака украинских беспилотников. В результате налета ударной техники противника уничтожен один дом, сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

Это произошло в Калининском районе.

В результате атаки БПЛА ВФУ полностью уничтожен частный дом написал Приходько в своем канале в MAX

Ранее глава округа также сообщил о гибели мирного жителя Горловки. Происшествие случилось в результате детонации украинского суббоеприпаса.