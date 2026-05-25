Москва25 маяВести.В результате атаки украинских беспилотников в Калининском районе Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) ранены пять мирных жителей, также поврежден ряд домостроений. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько.
Накануне вечером украинские боевики также атаковали Горловку. В результате удара в Никитовском районе города повреждено учреждение культуры, сообщал Приходько.