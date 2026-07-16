Москва16 июлВести.В Горловке Донецкой Народной Республики было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата ВСУ. Пострадала местная жительница, сообщает мэр города Иван Приходько.
В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки ранена мирная жительницанаписал глава города в MAX
Кроме того, также атаки Украины привели к повреждениям двух гражданских автомобилей и одного частного домостроения. Это произошло в Никитовском и Центрально-Городском районах.