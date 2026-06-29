Москва29 июн Вести.По городу Горловке Донецкой Народной Республики был нанесен новый удар украинскими дронами. В ходе атаки пострадала мирная жительница, сообщает мэр Иван Приходько.

Инцидент произошел в Центрально-Городском районе.

Вследствие атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница написал глава города в MAX

Ранее в результате атаки на Горловку был полностью уничтожен гражданский автомобиль. Тогда удар пришелся на Никитовский район.

Также в ДНР был атакован и Донецк, где был нанесен ущерб автозаправочной инфраструктуре.