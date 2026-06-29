Москва29 июнВести.По городу Горловке Донецкой Народной Республики был нанесен новый удар украинскими дронами. В ходе атаки пострадала мирная жительница, сообщает мэр Иван Приходько.
Инцидент произошел в Центрально-Городском районе.
Вследствие атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительницанаписал глава города в MAX
Ранее в результате атаки на Горловку был полностью уничтожен гражданский автомобиль. Тогда удар пришелся на Никитовский район.
Также в ДНР был атакован и Донецк, где был нанесен ущерб автозаправочной инфраструктуре.