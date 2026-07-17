Москва17 июлВести.В Донецкой Народной Республике в результате атаки со стороны Украины погиб мирный житель Горловки, еще один человек пострадал. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранена мирная жительница… Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близкимнаписал градоначальник в мессенджере МАХ
Ранее Приходько рассказал, что вражеские беспилотники атаковали пассажирские автобусы в Никитовском районе города.