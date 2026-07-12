Пушилин: 12 июля ВСУ убили двух и ранили трех человек в ДНР

За сутки от ударов ВСУ в ДНР погибли два и пострадали три человека Пушилин: 12 июля ВСУ убили двух и ранили трех человек в ДНР

Москва12 июл Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел в MAX данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона в воскресенье, 12 июля.

В результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли два человека, еще три мирных жителя получили ранения.

В городском округе Докучаевск на трассе Донецк - Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель - мужчина 1972 г.р. говорится в заявлении

Еще один удар по автомобилю был нанесен на дороге около Золотая Нива. В результате атаки погибла женщина 1980 года рождения, там же был ранен ее ровесник-мужчина.

Также мирная жительница была ранена в Куйбышевском районе Донецка, а мужчина – при ударе по легковой машине на автодороге Харцызск – Торез в городском округе Харцызск.

Кроме того, в различных округах ДНР повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры, жилой дом и семь автомобилей.