Москва12 июлВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин привел в MAX данные о последствиях украинских ударов, нанесенных по территории региона в воскресенье, 12 июля.
В результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ погибли два человека, еще три мирных жителя получили ранения.
В городском округе Докучаевск на трассе Донецк - Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель - мужчина 1972 г.р.говорится в заявлении
Еще один удар по автомобилю был нанесен на дороге около Золотая Нива. В результате атаки погибла женщина 1980 года рождения, там же был ранен ее ровесник-мужчина.
Также мирная жительница была ранена в Куйбышевском районе Донецка, а мужчина – при ударе по легковой машине на автодороге Харцызск – Торез в городском округе Харцызск.
Кроме того, в различных округах ДНР повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры, жилой дом и семь автомобилей.