ДНР подверглась 12 атакам ВСУ за сутки, один человек погиб и двое ранены

ВСУ атаковали ДНР 12 раз за последние сутки, один человек погиб и двое ранены ДНР подверглась 12 атакам ВСУ за сутки, один человек погиб и двое ранены

Москва9 июн Вести.За последние сутки Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась 12 вооруженным атакам со стороны украинских войск, в результате чего один мирный житель погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

12 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лиц говорится в Telegram-канале ведомства

Вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР в общей сложности 18 различных боеприпасов. В итоге повреждены легковые и грузовые автомобили, а также объект гражданской инфраструктуры. Наибольшее число атак – по пять - было на горловском и мариупольском направлениях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что погиб мужчина 1985 года рождения на автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка. Кроме того, мужчина и женщина получили ранения в Приморском районе Мариуполя.