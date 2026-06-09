Москва9 июнВести.За последние сутки Донецкая Народная Республика (ДНР) подверглась 12 вооруженным атакам со стороны украинских войск, в результате чего один мирный житель погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
12 фактов вооруженных атак ВФУ. Поступили сведения о гибели одного и ранении двух гражданских лицговорится в Telegram-канале ведомства
Вооруженные формирования Украины выпустили по ДНР в общей сложности 18 различных боеприпасов. В итоге повреждены легковые и грузовые автомобили, а также объект гражданской инфраструктуры. Наибольшее число атак – по пять - было на горловском и мариупольском направлениях.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что погиб мужчина 1985 года рождения на автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка. Кроме того, мужчина и женщина получили ранения в Приморском районе Мариуполя.