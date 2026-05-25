Москва25 маяВести.Населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки подверглись 12 атакам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщает Управление администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.
Повреждены два жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры, легковые автомобили, спецтехника. Всего выпущено 12 единиц различных боеприпасовговорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
Пять атак были совершены на горловском направлении, три - на енакиевском, по одной - на донецком и светлодарском участках. Пятеро мирных жителей получили ранения.
Как сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин, одно из ЧП 24 мая произошло на автодороге Ольгинка – Благодатное, где в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 г.р. Двое мирных жителей ранены в Горловке, по одному – в Донецке и Новоселовке Ясиноватского муниципального округа.