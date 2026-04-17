Москва17 апрВести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о восьми фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Шесть обстрелов зафиксировано на горловском направлении, еще два - на дебальцевском.
Ранее за день два мирных жителя Донецкой Народной Республики погибли, еще семь пострадали в результате украинских атак.
До этого сообщалось, что в ДНР более 250 детей погибли и свыше 1 тыс. получили ранения в результате украинской агрессии с 2014 года.