Армия киевского режима семь раз за сутки обстреляла ДНР ВСУ атаковали ДНР на четырех направлениях

Москва23 мая Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Четыре обстрела зафиксировано на донецком направлении, по одному на волновахском, володарском и докучаевском направлениях.

В ДНР в результате агрессии ВСУ пострадали восемь человек, один из них ребенок.

Сутками ранее ВСУ атаковали ДНР на горловском и макеевском направлениях.