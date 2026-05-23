Москва23 маяВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о семи фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Четыре обстрела зафиксировано на донецком направлении, по одному на волновахском, володарском и докучаевском направлениях.
В ДНР в результате агрессии ВСУ пострадали восемь человек, один из них ребенок.
Сутками ранее ВСУ атаковали ДНР на горловском и макеевском направлениях.