Москва7 июнВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 17 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Обстрелы зафиксированы на горловском, докучаевском, мариупольском, шахтерском, донецком, старобешевском и ясиноватском направлениях.
Пять жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ВСУ.
Сутками ранее ВСУ девять раз обстреляли ДНР.