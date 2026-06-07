Армия киевского режима 17 раз за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ атаковали ДНР на семи направлениях

Москва7 июн Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 17 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Обстрелы зафиксированы на горловском, докучаевском, мариупольском, шахтерском, донецком, старобешевском и ясиноватском направлениях.

Пять жителей ДНР, в том числе двое детей, пострадали в результате атак ВСУ.

Сутками ранее ВСУ девять раз обстреляли ДНР.