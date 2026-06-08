Боевики армии киевского режима 10 раз за сутки обстреляли ДНР ВСУ атаковали ДНР на шести направлениях

Москва8 июн Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о десяти фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

Пять обстрелов зафиксировано на горловском направлении и по одному на донецком, шахтерском, мариупольском, докучаевском, харцызском направлениях.

В результате атак украинских беспилотников, 7 июня, в ДНР ранения получили пять человек.

Сутками ранее армия киевского режима 17 раз обстреляла ДНР.