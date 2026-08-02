Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР на шести направлениях

Киевская армия 33 раза за сутки обстреляла ДНР Боевики ВСУ за сутки обстреляли ДНР на шести направлениях

Москва2 авг Вести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 33 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.

27 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на волновахском и по одному - на харцызском, шахтерском, енакиевском и володарском направлениях.

Десять мирных жителей, в том числе медики и спасатель МЧС, пострадали в ДНР в результате атак украинских ударных дронов.

Ранее украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Донецк. В результате удара пострадали 8 мирных граждан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.