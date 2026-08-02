Москва2 авгВести.Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о 33 фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
27 обстрелов зафиксировано на горловском направлении, два - на волновахском и по одному - на харцызском, шахтерском, енакиевском и володарском направлениях.
Десять мирных жителей, в том числе медики и спасатель МЧС, пострадали в ДНР в результате атак украинских ударных дронов.
Ранее украинский беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар – Донецк. В результате удара пострадали 8 мирных граждан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.